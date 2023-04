Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, durante la quale tra di loro è nata una solidissima amicizia, Luca Onestini e Edoardo Tavassi si sono ritrovati per una serata in discoteca. I due ex vipponi, infatti, sono stati ospiti della discoteca Sottovento di Numana, dove sono stati accolti da tantissimi fan.

Prima di approdare nel locale marchigiano, Onestini ha postato in una Instagram story una conversazione Whatsapp con Tavassi (che Luca ha salvato sul suo smartphone "Nonno Tavassi") nella quale dice all’ex coinquilino che, per la serata, tutti hanno richiesto un TikTok con “nonno panda”. “Senti, ho visto le tue stories e mi sono sentito male. A grandissima richiesta tutti chiedono il tiktok con nonno panda, lo vogliono tutti, quindi lo dobbiamo fare per forza. Entra nell’ordine delle idee che lo facciamo e lo faremo, va bene?”.

Arrivato ad Ancora, Edoardo è stato accolto da Luca con un calorosissimo abbraccio. I due non si vedevano dalla finalissima del Grande Fratello Vip. L’ex tronista, infatti, non ha partecipato a nessuna delle reunion degli Spartani, ed era assente anche al party romano per celebrare la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In discoteca, Onestini e Tavassi hanno mostrato, come si vede dai video postati dai fan su Twitter, le rispettive doti da showman e intrattenitori che tanto hanno fatto divertire il pubblico del Gf Vip.