Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è classificata seconda alle spalle di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli è tornata a Madrid, in Spagna. La modella venezuelana ha fatto ritorno a casa in compagnia del nuovo compagno Daniele Dal Moro, e non solo per riabbracciare la mamma Cristina e il suo amatissimo cane Coco, ma anche per prendere posto nello studio di Terra de Nadie (Supervivientes), la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in qualità di opinionista. L’ex vippona ha presentato il nuovo fidanzato anche ai telespettatori iberici: “E’ carinissimo, sono molto felice con lui”.

Oriana Marzoli, le sue parole a Supervivientes

"Sono la vincitrice morale del GF VIP 7", sono state le parole di Oriana Marzoli al conduttore di Supervivientes, il format spagnolo de L'Isola dei Famosi, prima di rispondere alla domanda su Daniele Dal Moro. "Non siamo proprio fidanzati ma ci siamo molto vicini. Sto benissimo, sono molto felice. Sto bene con lui, è italiano e si chiama Daniele, è bellissimo" ha raccontato. E quando il presentatore le ha chiesto cosa ne pensasse di Soufian, fratello di un naufrago, la “reina” ha risposto: “Amore, non lo so. Io ho occhi solo per il mio ragazzo. Un bacio, Dani”. L'ex vippona ha poi confessato che la sua volontà è quella di tornare in Italia.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo la finale del Gf Vip, non si sono più separati, se non in rarissime occasioni. La storia d’amore nata tra le mura della Casa di Cinecittà prosegue a gonfie vele. L’ex tronista ha accompagnato la modella venezuelana a Madrid, e dopo aver lasciata negli studi di Mediaset Espana, ha deciso di farsi un giro per la città.