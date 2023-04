Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è classificata seconda alle spalle di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli è stata una dei pochi ex vipponi a fare serate in discoteca. La modella venezuelana, dopo aver trascorso diverse settimane in Italia, oggi è tornata a casa sua, a Madrid, per riabbracciare familiari e amici. Con lei anche Daniele Dal Moro, che ha accompagnato la fidanzata in Spagna dopo i bellissimi giorni trascorsi dai due nel nostro Paese.

Oriana Marzoli opinionista di Supervivientes

Oriana Marzoli inizierà una nuova avventura a Telecinco. Infatti, sarà nuova opinionista di Terra de Nadie (Supervivientes). Di seguito il comunicato di Mediaset Espana Conunicacion che annuncia l’ingaggio dell’ex vippona: “La finalista del Grande Fratello VIP lascerà l’Italia per tornare a Madrid con il suo nuovo fidanzato, Daniele Dal Moro. L’ex gieffina ha annunciato, emozionata, che riprenderà il suo incarico di opinionista in ‘Supervivientes’. I fan dell’ex tronista di ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ sono entusiasti di rivederla in televisione in Spagna. La Marzoli ha sbancato in Italia con la sua partecipazione al ‘Grande Fratello VIP’, dove è stata finalista e ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Daniele dal Moro. Ha passato cinque mesi nel reality italiano ed è stata amata dal pubblico. Dopo la sua partenza dal reality, l’influencer ha girato il paese del Mediterraneo con il suo fidanzato, ma ora ha annunciato il suo ritorno in Spagna”.

Oriana Marzoli riabbraccia Cocco

Dunque, dopo oltre sei mesi trascorsi in Italia, Oriana, accompagnata da Daniele Dal Moro, è tornata a Madrid, dove ad attenderla, oltre alla famiglia e agli amici, c’era il suo amatissimo cane Cocco, un graziosissimo bulldog francese di colore nero. Le immagini dell’incontro tra la Marzoli e il suo affezionatissimo amico a quattro zampe sono diventate virali sui social, e hanno commosso i fan dell’ex concorrente del Gf Vip 7. Ma non solo. Il nome del cane, infatti, è andato immediatamente in tendenza su Twitter: potere della "reina"!