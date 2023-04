La vita e il passato di Cristina Scuccia stanno destando grande interesse tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. L’ex suor Cristina sorprese tutti vincendo l’edizione 2014 di The Voice of Italy (memorabile l’interpretazione di No One di Alicia Keys alle Blind Audition). Poi la decisione di spogliarsi dell’abito e dedicarsi alla sua carriera musicale. Nei giorni scorsi è uscita la canzone “La felicità è una direzione”, e c’è grande attesa per il suo nuovo album.

Intanto, Cristina Scuccia ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi. Durante un clip riassuntiva, nella quale veniva mostrata la prima settimana di permanenza in Honduras dei naufraghi, in una conversazione con Marco Mazzoli e Marco Noise, conduttori de Lo Zoo di 105, il primo le ha chiesto a quanti anni ha preso i voti, e lei ha risposto “A 19 anni”. “Ah, quindi hai avuto un’adolescenza…”, le dice Noise. Cristina ha chiarito di aver avuto un’adolescenza comune a quella di moltissimi altri ragazzi.

“Scusa, io te lo chiedo… Ma tu sei ancora vergine?”, la domanda di Marco Mazzoli. L’ex suora ha prontamente risposto con grande ironia: “Cosa? Sono Leone io”, e tutti i naufraghi presenti sono scoppiati a ridere.