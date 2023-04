Sono ormai trascorso cinque anni da quando Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne. Adesso, però, stando a quanto riportato dai colleghi di Biccy.it, l’ex cavaliere sarebbe pronto a tornare alla corte di Maria De Filippi, e a rivelarlo è il settimanale Nuovo Tv: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno”.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?

In un’intervista concessa al settimanale di Riccardo Signoretti, Giorgio Manetti ha rivelato che non direbbe di no ad un ritorno a Uomini e Donne e ad un incontro con Gemma Galgani: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi. Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma. L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.