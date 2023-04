Dopo le dichiarazioni di Federico Dainese rese a Blasting News, nelle quali non si è di certo risparmiato nei confronti dell’ex “collega” di Uomini e Donne, Federico Nicotera, e della sua scelta, Carola Carpanelli, un’altra ex tronista si è schierata contro i Nicotelli.

Federica Aversano, anche lei sul Trono insieme ai due Federico e a Lavinia Mauro, deve aver evidentemente letto l’intervista di Dainese, considerata la mossa social che non è passata affatto inosservata. La modella napoletana si è schierata, infatti, dalla parte di Dainese, facendo intendere di essere d’accordo con le affermazioni di quest’ultimo. Federica ha ricondiviso il titolo dell’intervista ripresa da Il Vicolo delle News, focalizzandosi proprio su quelle parole. La Aversano ha poi aggiunto la seguente didascalia: “Daino sempre il mio preferito”.

Federico Dainese contro i Nicotelli

Federico Dainese, nella sua intervista a Blasting News, ha parlato del suo rapporto con gli altri ex tronisti: “Con Federica mi sento molto spesso, quasi tutti i giorni. Invece con Lavinia ho avuto modo di scambiarci qualche messaggio, ma poi non si è fatta più sentire. Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e Donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente. Non so se è per qualcosa che ho fatto io, o magari Carola. Vedo tante fanpage che dicono che io “odiavo Carola”, ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia giusta per te. Magari, siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita da Uomini e Donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più. Non saprei, ma ci sono rimasto veramente male. E’ sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no. Forse fa più hype l’uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio…”.