Antonino Spinalbese è stato senza dubbio uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex vippone, che ha trascorso circa cinque mesi lontano dalla sua bambina per via della sua permanenza nella Casa di Cinecittà, ora si gode Luna Marì. La piccola, nata dalla relazione con Belen Rodriguez, è molto cresciuta nel periodo in cui il papà era impegnato nel reality show condotto da Alfonso Signorini, e adesso Antonino sta cercando di recuperare il tempo perso.

Padre e figlia hanno trascorso insieme il 25 aprile tra giochi in casa e all’aperto. Per la piccola Luna Marì è stata allestita una tenda a forma di tendone da circo, e lì lei e Spinalbese si sono scambiati dolcissimi baci. Nel video condiviso dall’ex hairstylist sui social, si vede la piccola che con in bocca il ciucciotto si lancia tra le braccia del papà per riempirlo di baci. Poi decide di toglierselo e darlo ad Antonino. Un momento tenerissimo che ha scaldato il cuore dei fan.