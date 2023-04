Un commento di Edoardo Donnamaria sulla mamma di Antonella Fiordelisi ha acceso la polemica. A quanto pare, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non sarebbe felice di qualcosa che è capitato in casa, dicendo che “nemmeno la mamma di Antonella lo vorrebbe”. Ma cos’è successo?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno ricevuto un quadro che, in un video diffuso sui social, il speaker radiofonico avrebbe denigrato. A quanto pare, il quadro è particolarmente grande, e non sanno dove appenderlo, tanto da essere arrivato a dire che “nemmeno la mamma di Antonella lo vorrebbe”.

Sui social sono immediatamente comparsi una serie di commenti che criticano Donnamaria per non aver accettato il regalo dei fan, dando per scontato che non sia piaciuto né a lui né ad Antonella. La verità, però, è ben diversa. Su Twitter, lo stesso Edoardo ci ha tenuto a chiarire: “Forse non sono stato abbastanza chiaro, ad Antonella il quadro piace, a me anche. La mamma non lo vorrebbe è una battuta, che non sappiamo più dove mettere i regali è vero… non voglio offendere, ma neanche iniziare a buttare i regali… spero di essermi spiegato meglio”.

Dunque, il regalo è piaciuto ai due ex vipponi, ma evidentemente non c’è spazio nella dimora dei Donnalisi e nemmeno a casa della mamma di Antonella. Donnamaria ha voluto solo chiarire la sua posizione rispetti ai tanti regali che lui e la fidanzata ricevono dai fan.