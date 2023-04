Protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip sono state le donne del gruppo degli Spartane: le cosiddette OMG, ovvero Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il trio ha conquistato il cuore del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nelle sue ultime Instagram stories, Giaele ha pubblicato alcuni video della reunion tanto attesa dai fan. La modella veneta, in compagnia di Oriana e Micol, si è mostrata entusiasta, sorridente e spensierata. Ma, improvvisamente, è accaduto qualcosa di strano tra la Incorvaia e la De Donà. Cos’è successo?

Durante l’attesissima reunion tra alcune delle ex concorrenti del Gf Vip, si è verificata una circostanza particolarmente insolita. A quanto pare, infatti, pare che la Incorvaia abbia fatto una figuraccia con un amico di Bradford Beck, il marito di Giaele. “Ragazzi, Micol è arrivata da dieci minuti e ha già fatto una figura di m*rda clamorosa con un amico di mio marito”, le parole della De Donà. Poi ha aggiunto: “Ha scambiato l’amico di mio marito per il bodyguard e gli ha chiesto “Ma tu sei il bodyguard?”.

Assente alla reunion Edoardo Tavassi, impegnato con Luca Onestini a Numana per una serata in discoteca. I fan non vedono l’ora che gli Incorvassi, dopo oltre una settimana di lontananza, possa ricongiungersi al più presto.