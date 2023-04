Oriana Marzoli, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è tornata in Spagna per riabbracciare la mamma Cristina e il suo amatissimo bulldog francese Cocco. Ad accompagnarla a Madrid anche Daniele Dal Moro, con il quale la storia d’amore procede a gonfie vele.

Nella serata di ieri, la modella venezuelana ha presto posto negli studi di Terra de Nadie (Supervivientes), la versione iberica de L’Isola dei Famosi, dove veste i panni di opinionista. Durante la puntata, in onda su Telecinco, l’ex vippona ha parlato della sua relazione con l’imprenditore veneto: “Non siamo proprio fidanzati ma ci siamo molto vicini. Sto benissimo, sono molto felice. Sto bene con lui, è italiano e si chiama Daniele, è bellissimo”.

Oriana Marzoli sceglie l'Italia

Ma, a quanto pare, la sua avventura nel reality spagnolo potrebbe già essersi conclusa. Oriana Marzoli, infatti, in una story su Instagram, ha annunciato che al massimo entro martedì prossimo rientrerà in Italia con Daniele Dal Moro. “Mi hanno chiesto di tornare il martedì o questa domenica a Supervivientes, ma non ce la faccio perché la domenica andiamo a Elrow (un noto locale madrileno) con Daniele e con tutti i miei amici, e il martedì torniamo in Italia per una riunione, quindi non posso ma sarò sempre felice e ringrazierò per sempre questa produzione perché con me sono stati sempre carinissimi. Sono dodici anni che li conosco”.