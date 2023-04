La polemica sulla frase di Micol Incorvaia “Il corriere ha suonato alle 9,30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”, è stata cavalcata anche da Fiorello a Viva Rai2. L’uscita, che immaginiamo volesse essere ironica, da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha scatenato un’infinità di polemiche, e il conduttore siciliano ha colto la palla al balzo per pungere l’ex vippona.

Fiorello prende in giro Micol Incorvaia

“Sto pensando a Micol Incorvaia… Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera…. Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip. Sai perché è vip? Non lo so perché è vip! Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale che si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Quindi noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà…”, le parole di Fiorello che suonano come una vera e propria bordata nei confronti di Micol, che non ha ancora replicato.

Edoardo Tavassi sfotte la fidanzata

Nel frattempo, dopo due settimane di lontananza, la Incorvaia si è ricongiunta con Edoardo Tavassi. E proprio quest’ultimo, poche ore fa, è tornato sul “Corriere-gate” in una Instagram story: “Buongiorno. Sono a lavoro, da un po’… Micol sta dormendo. La mia ansia è che nessun corriere venga a svegliarla! No, scherzo…”. Insomma, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, come spesso accade, si affida all’ironia per smorzare la polemica relativa alle affermazioni della fidanzata.