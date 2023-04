Qual è il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello? Le due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si sono riviste di recenti alla festa di compleanno di Giulia Salemi.

All’evento, come riferiscono Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna a Casa Chi, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono incrociate un paio di volta. Il giornalista, anche lui presente al party dell’influencer italo-iraniana, ha rivelato di aver visto la modella brasiliana passare per ben due volte davanti a Rosalinda e Andrea Zenga, e pare sia successo qualcosa.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: pace fatta?

A spiegarlo è stata la stessa Cannavò, ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. “Cosa ci siamo dette? Niente di particolare. Ci siamo salutate e poi ci siamo anche date un abbraccio. Tutto qua. È pace? Io sono sempre per la pace. Alla fine fin quando non succedono cose gravissime sono sempre per l’andare avanti. Anche perché io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso all’interno della Casa. Ci siamo volute tantissimo bene, quindi. Poi alla fine il bene vince sempre secondo me”.

In seguito ad una battuta di Valerio Palmieri, che ha detto “Andrea sogna la pace tra voi”, Rosalinda Cannavò ci ha riso su, ma ha comunque voluto fare una precisazione: “Andrea è stato molto carino, perché devo dire che tutte le volte in cui ero un pochino più frenata, lui ha sempre cercato di mettere la pace. Anche in virtù del bene che ci siamo volute, secondo me è stata la scelta più giusta”.

Insomma, pare che tra le due ex vippone ci sia una tregua. Vedremo se la modella commenterà le parole dell’attrice.