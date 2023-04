Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno festeggiato il loro primo anniversario, e le cose tra i due sembravano procedere a gonfie vele. I due “Accoppiados”, durante i primi giorni di permanenza di Honduras, hanno trovato il giusto equilibrio per vivere in armonia anche una situazione difficile. Ma le cose sono cambiate dopo la nomination subita e le prime liti con gli altri naufraghi.

Ieri pomeriggio, Simone Antolini ha avuto un momento di sconforto, e si è lamentato con il fidanzato che non l’avrebbe capito e non gli sarebbe stato vicino nella maniera più consona. “Oggi ho avuto un crollo derivato dalla permanenza sull’Isola. Forse però derivato anche dal mio interiore, perché sto facendo un percorso e come tante altre cose certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno… quando non riesco più a capire cosa mi circonda e quando tutto diviene pesante, di avere una persona che mi comprende e che mi capisce, con cui parlare e ad oggi non ne vedo una. Io ti sto dicendo che ho bisogno di quella persona e oggi non ti sento vicino”.

Cecchi Paone non ha preso benissimo lo sfogo del partner, ed è subito sbottato: “E allora trovatene un altro! In che senso? Se dici che io non ne sono capace ce ne vuole un altro. L’hai detto tu che non ti sto vicino e non ti capisco. Allora significa che ti serve qualcuno che lo sia. Perché io qui sono sempre lo stesso”.

La crisi è poi rientrata nel giro di poche ore: i due, infatti, sono andati in spiaggia e si sono anche baciati davanti alle telecamere.