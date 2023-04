Fedez e Chiara Ferragni sembrano aver superato la burrasca. Vacanze insieme, foto di famiglia e qualche bacio a stampo: i Ferragnez si sarebbero lasciati alle spalle i malumori che dalla fine del Festival di Sanremo sembravano aver messo in crisi il loro matrimonio. Adesso il rapper meneghino e l’imprenditrice digitale sarebbero proiettati al futuro, come dimostrano anche le foto della casa che stanno costruendo e nella quale presto andranno a vivere. Ma secondo il settimanale Oggi, questo quieto vivere sarebbe il risultato di un accordo.

Fedez avrebbe imposto una condizione a Chiara, ovvero che “lei limiti le frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Questa indiscrezione arriva dopo quelle lanciate da Fabrizio Corona: prima la notizia sulla volontà della Ferragni di chiedere il divorzio, poi l’ultimatum “O me o Luis Sal”.

Chiara ha sempre lavorato nella moda. La sua carriera è iniziata proprio grazie al suo blog, The Blond Salad, in cui mostrava i suoi look e dava consigli. Ma adesso quel mondo è diventato parte integrante della sua vita grazie anche alla creazione del suo brand. Se l’indiscrezione venisse confermata sarebbe importante capire a quali “esponenti di spicco” Fedez avrebbe messo il veto, e soprattutto per quale ragione.