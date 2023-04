Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Stando ad una segnalazione arrivata a Selvaggia Lucarelli, Ilary Blasi sarebbe stata derubata in albergo durante la diretta de L’Isola dei Famosi di lunedì 23 aprile.

“Ciao Selvaggia, oggi è successa una vicenda molto divertente. Lavoro in un hotel in centro, in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi. Oggi, dopo il servizio del pranzo, è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in una camera.

In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei eri a Cologno Monzese per girare L'isola dei famosi. Non ho idea se veramente le è stato sottratto o lei l'abbia dimenticato da qualche parte, però ho riso molto pensando che Il karma non perdona”.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.