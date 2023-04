Paola Di Benedetto lascia RTL 102.5. La speaker e influencer, dopo anni trascorsi nell’emittente radiofonica, lo ha annunciato attraverso i suoi profili social: “Ringrazio dal profondo del mio cuore RTL 102,5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene”.

Paola Di Benedetto è stata la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex vippona più di tutti resistette tenendosi sapientemente lontano dalle polemiche e dalle derive più spigolose che il reality show aveva riservato. La Di Benedetto ebbe la meglio su Paolo Ciavarro, attuale compagno di Clizia Incorvaia.

Paola è stata anche ex Madre Natura di Ciao Darwin, ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Federico Rossi del duo Benji e Fede.