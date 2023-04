Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono una delle coppie più amate di Amici di Maria De Filippi. Ormai da diverse settimane i fan credono che tra i due ci sia un feeling speciale: “Ci divertiamo moltissimo, la reazione è spropositata. Avevamo già lavorato insieme”, le parole dell’insegnante di canto al settimanale Chi.

Le parole di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo al settimanale Chi

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, alla rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno raccontato dell’avventura che stanno vivendo insieme: “Quello che sta capitando è meraviglioso, con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo. Ballare e riballare ha mi ha riportato indietro che ogni tanto mi sento un ventenne”, le parole del maestro di ballo. La Cuccarini ha scherzato raccontando che molte donne la invidiano: “Gli addominali? Ci sono tutti e otto, ci sono tutti, è difficilissimo perché i due più bassi non escono mai. Una donna di 60 anni può vivere una stagione bellissima della sua avita. Questo è frutto di un percorso, di una ricerca, di una serenità. Io vivo il mio lavoro in maniera diversa, sappiamo che è un momento leggero ma anche il guanto di sfida, vogliamo viverlo con consapevolezza. Non abbiamo più 20 anni, dobbiamo limitare i danni”.

Le gelosia di Silvio Testi e Giorgia

"Silvio (Testi, ndr) è abituato, si diverte moltissimo. Credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me", la confessione di Lorella Cuccarini. Anche Giorgia, la compagna di Emanuel Lo, non è affatto gelosa: “Io e lei siamo fan l'uno dell'altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato alla costruzione del balletto, quello che amo fare. Sa che quando lavoro non ho filtri, l'importante è la comunicazione pulita. Vede in ogni tipo di linguaggio, dalla parte più sensuale, cruda a quella più bella e poetica, la chiave è metterci sempre la verità. C'è autenticità tra me e Lorella”.