Sara Shaimi, ex tronista di Uomini e Donne, di recente ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, nel corso della quale ha parlato anche della lieta notizia che ha condiviso sui social, ovvero quella di aspettare un figlio da Sonny Di Meo.

Sara Shaimi: "Mi sento la donna più fortunata del mondo"

“Mai stata meglio, mi sento la donna più fortunata del mondo. L’idea di diventare mamma mi riempie ogni giorno di emozioni, soprattutto sapere di avere affianco una persona che sta provando la stessa identica gioia assieme a me. E’ vero, tra me e Sonny ci sono sempre stati alti e bassi. E l’ultimo periodo è stato buio per noi, purtroppo ci siamo conosciuti che eravamo due persone completamente diverse e in più la distanza non ci ha aiutato. Ma per fortuna perderci nel nostro caso ci ha portato a ritrovarci e finalmente per davvero. Dopo l’ultima volta siamo cresciuti come persone oltre che come coppia, trovando finalmente il nostro equilibrio e la nostra serenità”.

Sara Shaimi sugli Oriele

In merito all’edizione del Grande Fratello Vip appena conclusa, Sara Shaimi ha parlato dell’esperienza nella Casa di Cinecittà del suo ex compagno di trono Daniele Dal Moro: “Anche se io e Daniele abbiamo fatto lo stesso trono, in realtà non ho avuto molto modo e tempo per conoscerlo. Sicuramente l’impressione che mi aveva dato è quella di un bravo ragazzo. Daniele ed Oriana mi sembrano una bella coppia, diversi di certo ma belli assieme. Oriana dal Gf Vip mi è piaciuta molto, l’ho trovata molto simpatica e spontanea”.