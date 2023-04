La diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di una settimana e gli animi sono già inquieti. Ma non in Honduras tra le tribù dei naufraghi, bensì in studio.

Durante la puntata di lunedì 24 aprile, Enrico Papi ha letteralmente strappato di mano a Ilary Blasi la busta contenente il nome dell’eliminato, disintegrando di fatto una liturgia che spetta esclusivamente al conduttore. Il gesto ha fatto molto arrabbiare non solo la padrona di casa, ma anche autori, regia e i piani alti di Mediaset.

Tensioni tra Ilary Blasi ed Enrico Papi

Non è di certo la prima volta che in un reality come L’Isola dei Famosi le dinamiche che si consumano all’interno dello studio valgono di più di quelle che si incendiano in Honduras, ma questa volta il piatto è ancora più ricco perché di mezzo ci sono l’opinionista e la conduttrice. Il primo a rivelare le tensioni tra i due è stato TVBlog: il portale ha riferito che durante la prima puntata Ilary avrebbe addirittura chiamato qualcuno della produzione per pregare Papi di “stare in carreggiata”, limitandosi a fare solo quello per cui è stato pagato. L’impressione, infatti, è che Enrico faccia molta fatica a contenere i suoi commenti anche in momenti in cui la padrona di casa potrebbe gestire la situazione in autonomia.

Già durante lo sbarco dei naufraghi in Honduras, attraverso il famigerato lancio dall’elicottero, è capitato che Papi invadesse il campo con la sua voce anche quando non era interpellato, facendo saltare i nervi non solo a Ilary Blasi, ma anche al pubblico. La situazione è davvero incandescente e, stando a quanto riportato da The Pipol, sono già in corso accesissime riunioni nelle quali si sta parlando della possibilità di defenestrare anzitempo Enrico Papi.