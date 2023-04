Elio Servo è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne più discusso delle ultime ore. Il cavaliere, 65enne di Bacoli, ha iniziato il suo percorso nel dating show uscendo con Gemma Galgani, poi con Paola Ruocco. L’esterna con la dama romana ha scatenato un accesissimo scontro in studio, con Tina Cipollari che è partita letteralmente per la tangente: “Pezzo di m*rda! Pezzo di m*erda. Sei una m*rda di uomo! Perché tu continui a offendere una donna… Maria, io esco perché oggi finisce male. Comincia a chiamare il 113!”. Elio è arrivato a minacciare di agire per vie legali dopo le offese a lui rivolte dall’opinionista: “Sono conosciuto in tutta Italia e non ho bisogno di stare qui, mi ha accusato di essere un fallito, prenderò i provvedimenti opportuni”, le sue parole.

Chi è e cosa fa Elio Servo

Elio Servo, 65 anni originario di Napoli, vive a Bacoli. Il cavaliere lavora nel campo petrolifero e nell’impiantistica industriale, è amministratore di un’azienda, stando a quando si legge dal suo profilo Linkedin. E’ divorziato e ora cerca l’amore a Uomini e Donne: “Cerco la persona che non ho mai trovato, che non mi faccia pensare ai miei traumi”. Il passato del cavaliere è segnato da forti intolleranze verso burro e ricotta nate in seguito ad alcuni traumi a scuola, come da lui stesso raccontato nello studio del dating show di Canale 5.

Le intolleranze alimentari

Elio Servo ha svelato che da bambino lo picchiavano pur di fargli mangiare la ricotta: “Mi davano botte tutti i giorni perché dovevo imparare a mangiare la ricotta. Se la vedo ancora oggi sto male. Ho subito violenze". Per questo motivo l'uomo non ha apprezzato il comportamento di Paola Ruocco durante la loro cena: "Hai ordinato il burro, ho trovato che fosse una mancanza di sensibilità”. Le sue dichiarazioni hanno però fatto storcere il naso a Tina Cipollari, che lo ha accusato di essere “un cafone”, e da lì è nato l’astio tra i due.