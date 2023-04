Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tra le mura della Casa di Cinecittà ha trovato l’amore con Edoardo Donnamaria, con il quale è andata già a convivere, e i due ex vipponi hanno tutte le intenzioni di fare sul serio.

In passato, i flirt o presunti tali dell’influencer campana con alcuni calciatori, tra i quali Joaquim Correa (da lei stessa ammesso), Nicolò Zaniolo, Weston McKennie e Gonzalo Higuain (mai confermati) l’hanno fatta finire sotto i riflettori del gossip. Ma adesso, l’ex schermitrice ha occhi solo per il suo fidanzato, con il quale la relazione, terminato il Gf Vip, prosegue a gonfie vele.

Rispondendo alle curiosità dei suoi follower, Antonella Fiordelisi ha anche svelato un piccante retroscena sulle sue relazioni amorose: “In amore non ci sono regole, ma credo che nella fase iniziale del rapporto sia giusto usare qualche strategia e non esternare subito. Ci deve essere curiosità, desiderio. Se noi donne facessimo capire subito al nostro uomo che siamo sotto un treno, per lui ci sarebbe la fase del corteggiamento? Il sesso? Penso sia un fattore molto importante in una relazione, per me conta il 60%”.