La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha catalizzato l’attenzione del pubblico per quasi l’intera durata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Da quanto il reality show è terminato, la storia d’amore tra i Donnalisi prosegue a gonfie vele, e l’influencer campana e lo speaker radiofonico romani continuano ad assicurarsi consensi.

Non c’è giorno che non passino insieme, e i due ex vipponi hanno intenzioni serissime. Nelle ultime Instagram stories di Antonella è comparso anche il terzo membro dei Donnalisi, ovvero il cane di Edoardo. L’ex schermitrice ha raccontato ai suoi follower di avere paura. Ma scopriamo cos’è successo.

Antonella Fiordelisi si è ripresa in compagnia del cane di Edoardo Donnamaria. L’influencer campana si è proposta di portare Gohan a passeggio in un parco. Durante la passeggiata, l’ex vippona ha spiegato ai suoi fan di avere paura di lasciarlo libero: “Dovete sapere che Edoardo lascia sempre il suo cane libero al parco. Io invece ho paura, perché forse non mi ascolterà. Se lo perdo, come faccio? Che mi consigliate?”.

Cosa avranno suggerito i follower ad Antonella? Avrà trovato il coraggio di lasciare libero il cane di Edoardo?