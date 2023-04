Alla fine “l’incontro a Teano” c’è stato. Antonella Fiordelisi e l’ex fidanzato Gianluca Benincasa si sono rivisto dopo oltre sei mesi. A raccontarlo è lo stesso imprenditore campano, che sui social ha rivelato di aver rivisto la sua ex per caso. Ma la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembrerebbe non aver gradito, tanto da aver abbandonato di corsa il locale all’interno del quale si trovava insieme ad alcune amiche.

L'incontro tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa

“Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza (Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza”. Questo il testo del tweet pubblicato da Benincasa sui social per raccontare l’incontro con Antonella Fiordelisi. Gianluca non fa mai il nome di Antonella, ma il riferimento alla attuale fidanzata di Edoardo Donnamaria è chiarissimo. Nessun commento è arrivato, invece, da parte dell’influencer campana che ha preferito non commentare l’episodio.

Gianluca ha rivelato pubblicamente, e in più di un’occasione, di essere stato fidanzato con Antonella Fiordelisi fino a qualche ora prima dell’ingresso dell’ex schermitrice nella Casa di Cinecittà. Circostanza che l’ex vippona ha sempre negato. Benincasa ha sempre sostenuto di aver retto il gioco alla sua ex, permettendole di dichiararsi single per avere maggiori possibilità di partecipare al reality di Canale 5.

Ma una volta entrata nella Casa, Antonella ha conosciuto Edoardo Donnamaria, con il quale fa coppia fissa ormai da mesi. La relazione tra i Donnalisi prosegue a gonfie vele, anche adesso che il programma è terminato. La Fiordelisi non ha mai replicato alle dichiarazioni del suo ex, né commentate le accuse rivolte a Benincasa dal padre Stefano. Gianluca ha fatto sapere di non aver ancora intenzione di mettere un punto alla storia con Antonella, e intende raccontare la “sua verità”.