Quel burlone di Edoardo Tavassi ne ha combinata un’altra delle sue. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà ha intrapreso una bellissima storia d’amore con Micol Incorvaia, ha deciso di fare l’ennesimo scherzo alla “malcapitata” fidanzata.

Dopo circa dieci giorni di lontananza (la sorella di Clizia è tornata a Milano per sistemare casa), gli Incorvassi si sono finalmente ricongiunti. Dopo aver trascorso insieme una serata romantica, ieri sono stati ospiti a cena a casa di Milena Miconi e del marito Mauro Graiani. Evidentemente hanno fatto le ore piccole, visto che Micol, fino a pochi minuti fa, poltriva ancora nel letto. Ovviamente, Tavassi non si è lasciato scappare l’occasione per andare a infastidire la fidanzata mentre quest’ultima era ancora avvolta tra le braccia di Morfeo.

Tavassi sveglia Micol: "C'è il corriere Amazon"

In una story su Instagram, Edoardo entra in camera da letto e prova svegliare Micol: “Ehi, amo… C’è il corriere Amazon”. “Dai, stro**o!”, replica la Incorvaia. “Dai, va a prendere il pacco!”, ribatte Tavassi. Chiaramente il riferimento è alle ormai notissime affermazioni della sorella di Clizia della scorsa settimana: “Il corriere ha suonato alle 9,30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”, frasi riprese anche da Fiorello durante una puntata di Viva Rai2.

Ma, a quanto pare, Micol di alzarsi dal letto non ne vuole proprio sapere. Infatti, pochi istanti dopo, Edoardo pubblica una nuova story nella quale è in compagnia della sua cagnolina. “Non possiamo svegliare Micol. Tiffany, non insistere, è inutile che mi baci… non si può, che poi si arrabbia”.

Insomma, è andata in scena l’ennesima gag degli Incorvassi, che secondo molti sembrano essere una versione 2.0 dei compianti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.