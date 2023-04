Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Matteo Diamante e Davide Donadei hanno raggiunto insieme Roma per una reunion Persiana. Nel pomeriggio di ieri, la vincitrice del Grande Fratello Vip ha invitato i fan a raggiungerla in un locale della Capitale: “Ragazzi sarò al ristorante Impact Food con alcuni amici per mangiare qualcosina e dato che sarò a Roma e non sono passata per Roma vi volevo dire che se ci vogliamo salutare passate che vi saluto e ci salutiamo. Un bacio”.

I quattro ex vipponi si sono ritrovati a Roma per partecipare ad un evento. Nikita, Ginevra, Matteo e Davide si sono goduti una serata speciale, durante la quale hanno avuto modo di incontrare i fan che li hanno seguiti e sostenuti durante la loro avventura nella Casa di Cinecittà.

Ognuno di loro sta lavorando a diversi progetti, e presto annunceranno sui social le novità che li riguardano. Ginevra Lamborghini è pronta ad accendere l’estate con un tour ricco di date, mentre Nikita Pelizon si sta concentrando silenziosamente per realizzare nuovi progetti. Al termine della serata, i quattro ex vipponi si sono esibiti in un balletto su TikTok sulle note di Equatore, il nuovo brano di Ginevra e Dj Matrix, destinato a diventare un vero e proprio tormentone estivo.