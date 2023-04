Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dopo circa dieci giorni di lontananza, si sono ritrovati. La sorella di Clizia ha finalmente raggiunto il fidanzato a Roma per la gioia dei loro fan, che seguono costantemente le mosse social degli Incorvassi. La coppia, nata senza eccessivi clamori nella Casa del Grande Fratello Vip, è senza dubbio una delle più amate dagli utenti di Twitter, che ogni giorno condividono contenuti sui due ex vipponi e sulla loro storia d’amore.

Edoardo Tavassi, in occasione del ricongiungimento con Micol Incorvaia, ha organizzato una cena romantica in una bellissima location, nella quale era presente anche un van molto simile a quello presente nel loft di Cinecittà, e che ha rappresentato il nido d’amore dei due ex gieffini durante l’avventura nel reality show di Canale 5.

La cena a casa di Milena Miconi

Ieri sera, Tavassi e Micol sono stati ospiti a cena di Milena Miconi e del marito Mauro Graiani. La stessa attrice ha condiviso alcuni momenti della serata sui social: “Dopo che uno cucina, cucina, cucina… Vi faccio vedere anche quello che ho cucinato”, esordisce Milena mentre riprende le pietanze da lei preparate per l’occasione.Poi aggiunge: “Vengo ca**iata da questo esemplare (inquadra Tavassi, ndr)…”. “Allora, Milena… con le fragole ci vuole la panna! Dov’è la panna?”, dice Edoardo. “Ti sembra il caso di invitare le persone a cena senza la panna sulle fragole?”, chiede scherzando Micol. “Io pensavo che almeno Micol fosse dalla mia parte, e invece niente, nemmeno lei…”, chiosa la Miconi.

Ma non finisce qui. Terminata la cena, Milena riprende Edoardo mentre è seduto sul divano a misurarsi la febbre: “Uno può invitare la gente a cena e poi dare il termometro…”. “Sto malissimo, Milena. Lo sai perché sto male? Le fragole senza panna!”, replica Tavassi. “Questo è un catorcio!”, esclama la Miconi, che poi rivolgendosi al marito dice: “Amore, non si invitano più queste persone.

Insomma, l’ennesimo siparietto molto divertente con protagonisti Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che ha fatto letteralmente impazzire i fan sui social.