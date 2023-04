Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua ironia, l’ex naufrago è riuscito a conquistare il cuore del pubblico, e anche quello di Micol Incorvaia, con la quale è nata una bellissima storia d’amore che prosegue anche fuori dalle mura della Casa di Cinecittà.

Edoardo e Micol sono diventati la versione 2.0 di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Ogni giorno regalano memorabili siparietti sui social, e in particolare su Twitter sono diventati dei veri e propri beniamini. Scherzi e momenti di semplice quotidianità: gli Incorvassi sono così amati e apprezzati perché di fatto rappresentano il “trionfo della normalità”.

Ieri sera, durante una cena, Edoardo Tavassi ne ha combinata un’altra delle sue. Questa volta, nel “mirino” dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è finita Oriana Marzoli. Con la modella di origini venezuelana si è instaurato un legame profondissimo durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà. A breve, come annunciato dallo stesso Edoardo, ci sarà una reunion proprio con la “reina” e Daniele Dal Moro.

Mentre Tavassi e la Incorvaia cenavano, il fratello di Guendalina ha condiviso una Instagram story nella quale ha preso in giro Oriana: “Ma con tutti i posti dove potevi parcheggiare, ma proprio sotto al tavolo? Non lo so, proprio la cattiva educazione…”, dice Edoardo mentre inquadra una macchina a pedali per bambinii, chiaro riferimento alla statura minuta dell'ex vippona. La Marzoli ha ricondiviso la story, aggiungendo la seguente didascalia: “Ti adoro! Ma ti odio perché non sei venuto a Madrid”. Oriana, infatti, si trova in spagna con Daniele, ma presto gli Oriele rientreranno in Italia e potranno ricongiungersi con gli Incorvassi.