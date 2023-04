Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono una delle coppie che si sono formate nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore, passata “sottotraccia” durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, è letteralmente esplosa una volta concluso il reality show, e ogni giorno gli Incorvassi regalano sui social siparietti esilaranti.

“Sono in macchina con il mio Dodino, dove saremo diretti?”, ha esordito Micol Incorvaia tra le Instagram stories. L’ex vippona, tuttavia, viene immediatamente interrotta da Edoardo Tavassi, che come al solito la prende in giro: “Perché parli in questa maniera?”, replica imitando il tono di voce della fidanzata. Lei sbotta e risponde: “Amore, questo è voce shaming!”. Ma l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi continua imperterrito: “Si accettano scommesse, cioè vi giuro… chissà dove andremo, quali posti magnifici… sicuramente ovunque andremo ci metteremo sette ore perché c’è un ca**o di traffico!”, conclude Tavassi con la solita ironia che lo contraddistingue.

Già ieri, Edoardo si era reso protagonista dell’ennesimo scherzo a Micol. Mentre quest’ultima era ancora a letto a dormire, l’ex vippone è andato ad “importunarla” dicendole di svegliarsi perché c’era il corriere Amazon. Il riferimento, ovviamente, è alla notissima frase della Incorvaia “Il corriere ha suonato alle 9,30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”. Frase che ha sollevato un enorme polverone (probabilmente eccessivo), tanto che anche Fiorello a Viva Rai2 aveva ironizzato sull’argomento. Quello di Tavassi, evidentemente, è un modo per alleggerire la pressione dopo le tantissime polemiche dovute proprio all’uscita di Micol.