Si incendia la polemica sui social dopo il tweet di Gianluca Benincasa. L’ex di Antonella Fiordelisi ha svelato di aver incrociato l’influencer campana in un locale di Milano: “Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza (Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza”.

"Antonella? Mette like a quei malati di mente dei Donnalisi"

Alle parole dell’imprenditore campano è seguita una vera e propria rivolta dei fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che si sono scagliati l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Benincasa, evidentemente giunto al limite, ha deciso di intervenire nuovamente su Twitter rispondendo a chi lo accusava di “seguire la sua ex dappertutto”. Ecco le sue parole: “Mea culpa se in quel locale c’era una ragazza con cui ho una conoscenza e avevo un appuntamento. Ragazzi, mettetevelo bene in mente, l’unica cosa di cui mi pento e di aver conosciuto quell’imbarazzante persona. Mi sono promesso giustizia (legale), nulla di più. Milano la frequento da una vita, ho una casa con un amico. Corso Como è il mio pane quotidiano per gli appuntamenti, e sinceramente se una Demente che è da qualche anno a Milano crede di essere l’unica che può frequentare una strada che frequenta il mondo, allora siamo messi proprio male. Continuasse a cercare di far finta di fare qualcosa e a mettere like ai commenti di quei malati di mente (i Donnalisi, ndr) istigandoli contro di me. Intanto ringrazio lei e voi per l’ispirazione che mi avete dato a partecipare ad un progetto che mi hanno proposto. Che sia chiaro Dementi (cosalisi) Non ci tornerò più sul discorso. Avevo fatto il tweet, perché già delle persone mi avevano visto lì fuori con quella ragazza e stava passando un messaggio sbagliato”.

Ma non finisce qui. Replicando ad una fan dei Donnalisi, Gianluca Benincasa è letteralmente sbottato: “Immondizia che sei, e te lo ripeto. Ti sei permessa di parlare di me facendo capire che mi conosci o sai chi sono. Se sono cornuto come dici già da tempo, stai confermando che la mia ex è una t**ia. Dopo questa figura di m*rda rinchiuditi ora nella discarica da cui sei venuta”.