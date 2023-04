Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? L’amatissima coppia, nata ad Amici, pare non essere molto affiatata nell’ultimo periodo, almeno a giudicare da ciò che si vede sui social. La ballerina, solo poche settimane fa, aveva provato a smentire le voci circa una presunta crisi con il fidanzato, ma un video apparso ieri ha alimentato ulteriori dubbi.

Giulia Stabile si trova in compagnia di Sebastian Melo Taveira, anche lui ex ballerino del talent show di Maria De Filippi per il quale la stessa Giulia aveva ammesso di avere una cotta, prima di fidanzarsi con Sangiovanni. I due hanno passato un pomeriggio insieme, e tra i video ne spunta anche uno in cui Sebastian la prende in braccio. Un dettaglio che ha fatto scattare un campanello d’allarme tra i fan. Con loro c’è anche l’ex velina di Striscia la Notizia, Talisa.

Lo scorso 7 aprile, Giulia aveva risposto alle voci su una presunta crisi, pubblicando un video su TikTok: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Questa volta, però, risulta difficile placare le voci.