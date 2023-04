Stando a quanto riportato da Dagospia, due allievi di Amici di Maria De Filippi sarebbero risultati positivi al Covid. La puntata del Serale in programma questa sera, sabato 29 aprile, andrà regolarmente in onda (essendo già stata registrata). A rischio, invece, sarebbe la semifinale prevista per sabato 6 maggio.

Giuseppe Candela su Dagospia scrive che due allievi sarebbero risultati positivi al Covid. Non sono stati specificati i nomi dei concorrenti del talent show che avrebbero contratto il virus, ma in questo ore sarebbero in corso tutti gli accertamenti. La puntata del Serale di questa sera non è a rischio: anche sul profilo ufficiale del programma un'ora fa è comparso il post che dà appuntamento alla prima serata di Canale 5: "Questa sera l'appuntamento è con il Serale di Amici22! Noi non vediamo l'ora che inizi la settima puntata e voi? Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5, non mancate".

A rischio sarebbe la registrazione – che solitamente si svolge tra mercoledì e giovedì – della penultima puntata del talent show che dovrebbe andare in onda il prossimo weekend, sabato 6 maggio 2023. Seguiranno aggiornamenti.