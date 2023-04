Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è proseguita l’accesa discussione tra Armando Incarnato e Aurora Tropea. La dama aveva raccontato della presunta storia tra il cavaliere napoletano e Lucrezia Comanducci, anche lei ex dama de dating show di Canale 5. Il flirt tra i due sarebbe avvenuto all’oscuro di tutti, redazione inclusa. Armando, per difendersi, ha voluto far ascoltare a Gianni Sperti dei messaggi vocali che aveva scambiato amichevolmente con Lucrezia.

Nel corso della puntata è la stessa Lucrezia a voler fare chiarezza: l’ex dama, infatti, telefona a Gianni Sperti durante la registrazione. La Comanducci conferma che tra lei e Armando non c’è stato nulla se non amicizia, smentendo quindi Aurora che insinuava che ci fosse dell’altro. In realtà, la redazione svela che è stata proprio la Tropea a cercare di convincere Lucrezia non solo a partecipare al programma, ma a rivelare di una presunta frequentazione tra lei e Incarnato.

Aurora ossessionata da Armando?

Nella discussione si inserisce anche Dario, che sta frequentando Aurora: “Scusami, ma mi sorge un dubbio spontaneo. Sei ritornata per vendicarti di Armando? Te lo chiedo perché abbiamo iniziato a uscire insieme e non sei concentrata su di me, ma su di lui”. Il commento riceve un plauso dallo studio, che mette in dubbio le vere intenzioni di Aurora. Anche Armando è convinto che la dama è ossessionato da lui: “Lei è tornata con quella idea e l'ha dimostrato, contattando tutte le persone fuori che ce l'hanno con me. E' una cosa grave e premeditata da parte sua”.

Aurora si difende, ammettendo con le lacrime agli occhi di essere effettivamente attratta da Dario: “Ieri abbiamo parlato anche di cose importanti, lo sai. Te l'ho dimostrato che mi piaci, tante volte. Ti ho chiesto il tuo numero due volte e ho chiesto di darmi una possibilità".