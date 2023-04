Tensione alle stelle nella puntata odierna di Uomini e Donne. Come già anticipato da Lorenzo Pugnaloni, oggi si è verificata una rissa in studio tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Le immagini andate in onda, ovviamente, testimoniano solo una piccolissima parte dello scontro avvenuto tra i due cavalieri. Infatti, è apparso chiaro sin da subito che la redazione del dating show avrebbe deciso di tagliarla. Una censura, quella della quasi rissa tra Armando e Riccardo, che non rappresenta una novità assoluta, visto che anche in passato c’erano stati scontri e litigi che poi non sono stati mandati in onda.

Tutto è nato, come si è visto anche durante la puntata di ieri, da quando Aurora Tropea ha tirato in ballo l’ex dama Lucrezia Comanducci, sostenendo che quest’ultima avesse avuto una storia con Armando Incarnato fuori dal programma. Lucrezia, però ha scritto al cavaliere napoletano e gli ha raccontato tutto, e lui e Gianni Sperti si sono infuriati con Aurora. Nella discussione si è intromesso anche Riccardo Guarnieri, e i due sarebbe arrivati addirittura alle mani (scena non trasmessa). Alla fine, Armando si è scusato con Riccardo.