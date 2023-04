Lo scorso ottobre esplose come una bomba il gossip su un presunto flirt tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi. Al settimanale Mio, l’Investigatore social Alessandro Rosica svelò alcuni retroscena proprio sulla presunta liaison tra lo showman napoletano e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini. Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone…”.

Il presunto flirt tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi

Alla domanda se Belen Rodriguez fosse al corrente di questa presunta storia tra Stefano e Antonella, Rosica rispose: “Sapeva che lui aveva la sua vita. Non dimentichiamo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: è per questo, si è detto all’epoca, che lei lo aveva buttato fuori di casa. Stefano e Antonella sono rimasti amici. Non si seguono più sui social per ovvie ragioni”.

Nessuno tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi ha confermato le parole di Alessandro Rosica. L’ex schermitrice ha trovato l’amore con Edoardo Donnamaria nella Casa di Cinecittà, anche se agli inizi della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini pareva fosse interessata ad Antonino Spinalbese, anche lui ex della showgirl argentina.

Belen segue Antonella su Instagram

In ogni caso, l’argomento di un presunto triangolo è tornato nuovamente d’attualità. A svelarlo, ancora una volta, è stato Alessandro Rosica, che ha condiviso su Instagram la segnalazione di un suo follower: “Belen ha iniziato a seguire Antonella. Bel modo di smentire il flirt con Stefano…”, il testo del messaggio con a corredo lo screenshoot del “segui” della Rodriguez alla Fiordelisi.