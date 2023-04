Angelina Mango e Wax hanno instaurato un forte legame ad Amici di Maria De Filippi. I due cantanti sono molto vicini, e lei gli ha scritto una lettera, circostanza che lascia credere a molti tra i due alunni ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia.

Angelina e Wax, Maria De Filippi smorza gli entusiasmi

Ma a smorzare l’entusiasmo dei fan della ship ci ha pensato Maria De Filippi. La conduttrice, durante la registrazione della puntata che andrà in onda sabato 29 aprile, ha chiarito che tra Angelina Mango e Wax c’è solo un rapporto di stima e amicizia.

“Wax nella sfida contro Angelina dice: ‘Se ha vinto lei, ho vinto anche io’. Maria smentisce la ship sottolineando che sono solo amici – si legge su Superguidatv -. Cristiano Malgioglio dice a Wax che non se la deve prendere per i giudizi dei giornalisti. Questi fanno solo il loro lavoro. Arisa dice che lui reagisce così perché a volte sono molto offensivi e Maria replica ad Arisa dicendole che Wax se la prende così tanto perché alcuni giudizi toccano il suo vissuto personale”.

La scorsa settimana, Angelina ha spiegato le ragioni per le quali apprezza Wax: “A me non importa quello che dicono gli altri. A me piace molto come artista e lo apprezzo davvero molto. Non mi delude mai e noto che prova sempre ciò che canta, le parole per lui hanno un significato profondo. Vive le emozioni che canta e si vede benissimo. E questo in realtà dovrebbe essere alla base di ogni cantante. Quando guardo una persona che canta mi piace vedere che capisce, prova, ogni singola frase che pronuncia. E per tutti questi motivi lui incontra i miei gusti e mi piace”.