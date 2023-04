La storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino procede a gonfie vele. Dopo aver lasciato Uomini e Donne, i due, nonostante la lontananza, cercano di vedersi il più possibile e non mancano le uscite a quattro con Federico Nicotera e Carola Carpanelli, con i quali hanno molto legato durante il percorso nel dating show di Maria De Filippi.

I Nicotelli hanno deciso di andare a convivere subito dopo la scelta, un progetto che sembra rientrare anche nei panni di Lavinia e Alessio. L’ex corteggiatore campana ha svelato di averne già parlato, ma per il momento dovranno fare ancora qualche sacrificio per via dei suoi progetti lavorativi e degli studi dell’ex tronista.

Nonostante la lontananza (lei vive a Roma e lui a Caserta), i due hanno spiegato di riuscire a sentirsi molte volte nel corso della giornata, e la sera passano al telefono diverse ore. Per quanto riguarda i primi litigi, invece, l’ex tronista ha raccontato che ancora non ce ne sono stati di veri e propri, anche se spesso si trovano a discutere a causa della gelosia di Alessio. A tal riguardo, l’ex corteggiatore ha spiegato di essere geloso il giusto, perché c’è interesse. Lavinia, invece, non è per niente gelosa. La Mauro ha definito la storia d’amore con Corvino con tre aggettivi: passionale, sorprendente e divertente.