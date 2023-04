Cambio di programmazioni sulle reti Mediaset a giugno 2023. Le novità riguarderanno il palinsesto del pomeriggio di La 5, dove torneranno due delle delle soap che alcuni anni fa aveva conquistato il pubblico di Canale 5.

Si tratta di Day Dreamer – Le ali del sogno, la fiction turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, che sarà riproposta nella fascia pomeridiana. Ma non sarà l’unica soap turca che andrà in onda su La 5, visto che ci sarà spazio anche per Love is in the air, con protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin.

Nello specifico, il cambio di programmazione di Mediaset, a partirà da giugno 2023, riguarderà innanzitutto la fascia mattina/pomeriggio di La 5. Si partirà con le repliche di Una Vita e quelle di Tempesta d’amore, che apriranno la fascia mattutina, poi spazio a Love is in the air. La serie turca occuperà la fascia oraria 9-10,30, dopodiché toccherà a Un altro domani e a Beautiful.

Invece, nella fascia oraria 13-15, ci sarà il ritorno di Day Dreamer – Le ali del sogno, amatissima soap con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Un ritorno particolarmente gradito in particolare dai fan, che speravano di rivedere nuovamente le due star turche sul piccolo schermo. Le puntate di Day Dreamer andranno in onda anche nella fascia oraria 19-21.

Per ciò che riguarda, invece, la programmazione estiva di Canale 5, ci sarà il ritorno di Temptation Island. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia tornerà in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione dopo lo stop dello scorso anno.