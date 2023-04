Cresce la tensione tra i naufraghi su L’Isola dei Famosi. Durante la raccolta quotidiana della legna, un masso finisce addosso a Fiore Argento che se la prende con Helena Prestes, convinta che sia stata lei a farlo scivolare.

Fiore Argento incolpa Helena Prestes

Durante la raccolta giornaliera, Fiore viene colpita da un masso che, secondo la sua versione, le sarebbe stato lanciato da Helena. La modella brasiliana, però, si difende: “Non sono stata io, è stato un incidente”. Gli altri naufraghi hanno cercato di capire se la Argento si sia fatta male. Per fortuna nessuna conseguenza, anche se la concorrente l’ha presa sul personale, sostenendo che Helena glielo abbia lanciato volontariamente. “Prima di buttare tronchi addosso a me, pensateci. Fai le cose piano”, ha detto. La Prestes ha provato a spiegarsi: “É caduto, guarda Fiore anche io sono scivolata, non è per colpa mia. Potevo cadere anche io. Capisco che lei è fragile, dolce, ma questa è un'isola, selvaggia, le cose possono succedere. É da tre giorni che ha questo atteggiamento da vittima nei miei confronti”.

Le parole di Andrea Lo Cicero

Poco dopo, i naufraghi si ritrovano per parlare dell’accaduto. Andrea Lo Cicero, in particolare, invita le ragazze a essere più collaborative tra loro. Helena ribadisce che la pietra è caduta da sola e non per colpa sua. L’ex rugbista però aggiunge: “Lo so che la tua è buona volontà, ma non puoi andare fino a lì per un tronco”. Poi si rivolge a Nathaly Caldonazzo: “Vi sto solo chiedendo la massima collaborazione”. “Sono una che si sa arrampicare, ho portato giù un tronco senza un graffio, apprezzo il tuo ruolo da leader, però anche basta, non mi sono fatta niente”, ha replicato la naufraga.