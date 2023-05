Domenica 30 aprile sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate da Isa e Chia, c’è stato un confronto tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Dopo l’ultima registrazione, la tronista si aspettava che il corteggiatore chiedesse di lei alla redazione o la raggiungesse in camerino, ma l’unico a cercarla è stata Andrea Foriglio, che l’ha raggiunto subito dopo la puntata.

Nicole è venuta a sapere che Carlo ha avuto un incontro con Roberta Di Padua, acerrima nemica della Santinelli, con la quale c’è stato anche un abbraccio. Un gesto che, ovviamente, ha molto indispettito la tronista. Andrea è altrettanto arrabbiato perché Nicole, in puntata, ha palesato che avrebbe preferito vedere Carlo. Dopo l’ennesimo battibecco tra la tronista e i suoi corteggiatori, la prima scoppia a piangere perché delusa dal comportamento di entrambi. La Santinelli si sente attaccata da tutti e sostiene che molte dame ridono di lei e la insultano: “Io faccio finta di niente ma le sento”, sostiene.

Poi spazio a Luca Daffrè, che ha fatto tre esterne. La prima è con Camilla, la ragazza che già conosceva da Instagram. Lei ha cercato in tutti i modi di baciarlo, ma lui si è rifiutato: “Tu mi attrai tanto, ma non voglio dare un bacio così, solo per attrazione fisica. Voglio baciare una persona perché magari sento qualcosa”, le parole del tronista. Poi viene trasmessa l’esterna con Alessandra, e in questo caso lei e il tronista si baciano. Luca dice che è stato un bacio voluto e che lei è molto dolce. Infine, Daffrè è uscito con Alice: lei si è confidata con lui sui suoi trascorsi complicati (ha avuto un esaurimento nervoso e a lungo non è uscita di casa). I due si abbracciano ma non scatta il bacio.