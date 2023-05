Primo maggio in famiglia per gli Incorvassi. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, a detta dei fan la coppia più “iconica” fuoriuscita dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno trascorso la Festa dei Lavoratori in compagnia di Guendalina Tavassi, Federico Perna (compagno di quest’ultima) e Clizia Incorvaia.

Edoardo e Micol sono la ship più amata su Twitter. La loro storia d’amore, iniziata tra le mura della Casa di Cinecittà, prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere e, quotidianamente, gli Incorvassi regalano ai loro supporters gag e siparietti “memorabili”. Tavassi e la Incorvaia sono particolarmente apprezzati soprattutto perché la loro è una relazione “normale”, vera e priva di artifizi e soprastrutture mediatiche. Gli scherzi di Edoardo alla fidanzata sono “epici”: l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto la scorsa settimana quando Micol, finita nella bufera per la sua frase “Il corriere ha suonato alle 9,30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”, è stata svegliata da Tavassi che la invitava ad alzarsi da letto perché doveva “ritirare un pacco”. Insomma, tanta ironia su quello che è diventato un vero e proprio caso mediatico, “trattato” sia da Fiorello a Viva Rai2 che da Luciana Littizzetto a Che tempo che fa.

Ieri, primo maggio, gli Incorvassi hanno trascorso la giornata in compagnia di Guendalina Tavassi, Federico Perna e Clizia Incorvaia. E anche in quest’occasione Edoardo ha colto la palla al balzo per mettere in scena una delle sue gag. “Stavo pensando… Oggi è il primo maggio ed è la festa dei lavoratori…”, ha esordito l'ex vippone. Poi ha ruotato la videocamera del suo smartphone e ha inquadrato in ordine Guendalina, Federico Perna, Micol e Clizia, e ha detto “Ma loro, che ca**o si festeggiano?!”. Insomma, Tavassi ha regalato ai suoi follower un nuovo momento esilarante.