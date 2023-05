La settima edizione del Grande Fratello Vip è giunta all’epilogo con la vittoria di Nikita Pelizon. Ma una parte degli ex vipponi continua a frequentarsi anche fuori dalle mura della Casa di Cinecittà. Se da un lato il cosiddetto gruppo dei Persiani non si perde di vista nemmeno un attimo, lo stesso accade anche per quello degli Spartani. Lo scorso weekend, Luca Onestini e Edoardo Tavassi si sono rivisti per un impegno di lavoro nelle Marche, e prima ancora c’è stata anche la reunion milanese di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Alberto De Pisis.

Di recente, ad aggiungersi al gruppo degli Spartani è stato anche Bradford Beck, il marito di Giaele. L’imprenditore statunitense ha molto legato con gli amici della moglie, in particolare con Daniele Dal Moro, fidanzato di Oriana. E proprio in virtù di questa nuova amicizia, Bradford ha deciso di accantonare momentaneamente i suoi impegni di lavoro e di raggiungere gli Oriele a Madrid in occasione del festival di musica elettronica, Elrow. I quattro appaiono insieme sui social mentre si divertono ascoltando buona musica e sorseggiando diversi drink. Pare che a convincere il marito di Giaele a lasciare i suoi impegni a Los Angeles per concedersi un weekend spagnolo sia stata Oriana Marzoli, come confermato anche dalla stessa De Donà ai suoi fan.