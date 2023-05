George Giupilan è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Il giovane tiktoker è stato raggiunto da Fanpage.it, che ha chiesto all’ex vippone tutte le curiosità della sua avventura nella Casa di Cinecittà.

"Con Nikita c'è solo un'amicizia"

Molto legato a Nikita Pelizon durante i mesi di permanenza nella Casa, tornato alla vita “reale” George aveva avuto qualche dubbio sull’influencer triestina. Ma, adesso, tutto è stato chiarito e Ciupilan ha rivolto parole d’affetto nei confronti della vincitrice del Gf Vip. “L’ho vista ieri”, ma nega che ci sia qualcosa tra di loro: “In realtà no, l’ho sempre vista come una sorellina, non c’è mai stato quell’aspetto nel nostro rapporto. Ho visto che il pubblico si è affezionato tanto a noi, ma non c’è nient’altro”.

Il gossip su Ginevra Lamborghini

Ma George ha dovuto rispondere anche ai numerosi rumors su un altro possibile gossip. Ciupilan, ospite a Verissimo alcuni mesi fa, aveva dichiarato il suo interesse per Ginevra Lamborghini, come confermato anche a The Pipol. Nelle ultime settimane il gossip si è ulteriormente acceso grazie ad uno scatto di Matteo Diamante che ritraeva i due ex gieffini insieme. L’influencer ha fatto chiarezza sulla situazione: “Penso che sia una bella ragazza, interessante, l’ho sempre detto. Io però ho vent’anni, non abbiamo affrontato questo discorso”.

George ha di fatto confermato il suo interesse per Ginevra ma, a quanto pare, la cantante sembra essere frenata nei suoi confronti, soprattutto per la differenza d’età. “Per adesso non c’è niente – dice Ciupilan -. Nessuna relazione che teniamo nascosta. Diciamo che ci sono dieci anni di differenza, quindi non penso sia possibile per la visione che ha lei nei miei confronti”.

George ha poi parlato del “non rapporto” con Edoardo Tavassi: “Non ci siamo mai sentiti. Credo che lui segua un percorso e io un altro, siamo due persone con caratteri e visioni totalmente differenti. Non mi è piaciuto come si è comportato nei miei confronti nella Casa. Per adesso non sto pensando a un confronto con lui”.