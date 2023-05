La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue a gonfie vele. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno superato le difficoltà attraversate durante la loro avventura nella Casa di Cinecittà, e una volta lontani dalle telecamere tutto è cambiato. Sui social la coppia, ormai inseparabile, si mostra sempre più unita, per la grande gioia dei loro fan, gli Oriele.

E proprio a proposito dei supporter della ship stanno “viziando” i due ex vipponi. Regali e lettere ricche d’affetto: tra i doni, come riportato dai colleghi di Novella 2000, anche una scatolina con al suo interno degli anelli. Un particolare che non è sfuggito all’occhio attento dei fan, anche perché Oriana e Daniele pare abbiano gradito.

L’immagine è diventata virale e ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti, che hanno trovato il pensiero per i due molto carino. La modella venezuelana e l’imprenditore veneto continuano a godersi il loro amore, e nella giornata di ieri sono stati raggiunti a Madrid anche da Giaele De Donà e dal marito Bradford Beck. I quattro hanno partecipato ad Elrow, un festival di musica elettronica che ha visto esibirsi oltre 40 dj.