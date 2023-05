Attimi di tensione a L’Isola dei Famosi. Nathaly Caldonazzo è stata infatti colta da un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia.

Il peggio sembra passato, ma in Honduras si sono vissuti minuti decisamente concitati. Nathaly Caldonazzo ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Sul sito giuseppeporro.it era spuntato un video nel quale la soubrette è sdraiata sulla sabbia, sofferente e circondata dagli altri naufraghi, oltre che dai medici che la stanno visitando. Poco dopo la pubblicazione, però, il filmato è stato cancellato e attualmente in rete risulta introvabile.

Con ogni probabilità, a far rimuovere il video è stata la stessa Mediaset, che avrebbe preferito non diffondere un filmato che potrebbe urtare la sensibilità di una parte del pubblico. Si tratta pur sempre di immagini forti, nelle quali si vede una persona in difficoltà.

Sui social l’accaduto sta dividendo gli utenti. In particolare, c’è una fazione molto attiva secondo cui a Nathaly Caldonazzo bisognasse impedire di partire per l’Honduras perché troppo magra, e viste le privazioni imposte dal reality, si sarebbe messa a rischio la sua salute. Anche Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha detto la sua al riguardo tramite i suoi profili social: “Consapevolmente o inconsapevolmente esaltano l'anoressia. È un messaggio assolutamente sbagliato e nocivo non seguite quell’esempio. Mangiate bene, alimentatevi nel modo giusto e godetevi la vita”.