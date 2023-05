La settima puntata del Serale di Amici 22, andata in onda su Canale 5 sabato 29 aprile, ha visto l’eliminazione di Giovanni Cricca. Il cantante della squadra Cuccarini-Lo ha perso al ballottaggio contro Aaron Cenere ed è stato costretto a lasciare la scuola ad un passo dalla semifinale.

Intervistato da Witty, Cricca ha fatto un bilancio nel suo percorso nel talent show di Maria De Filippi: “Io a cantare mi sono divertito e alla fine sono arrivato quasi alla finale, quindi sono contentissimo. Sono cresciuto tantissimo. Umanamente e artisticamente. Ho aperto un po’ l’orizzonte mentale che avevo sotto diversi aspetti. Quello della convivenza, dei pregiudizi sugli altri. Un sacco di cose. Questa secondo me è la cosa più importante che mi porto dietro. Ho visto il video del mio primo inedito qui dentro ed è stata una sorpresa bellissima, molto emozionante. Mi mancherà tutto. Dallo svegliarsi la mattina ai litigi. Condividere così tante cose con così tante persone. Quello mi mancherà”.

Giovanni Cricca torna sui social

Giovanni Cricca è poi tornato sui social per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto durante questi mesi: “È stata una avventura meravigliosa! Ora è finita e sono tornato a casa. Non posso fare altro che ringraziare per quello che mi è successo in questi mesi, è stato un viaggio incredibile! Grazie a tutto lo staff di Amici! Sarete per sempre nel mio cuore ci rivedremo presto! Grazie Lorella Cuccarini, mi hai voluto e ci sei sempre stata, non lo dimenticherò mai. Grazie Rudy Zerbi (ci vediamo a Riccione per una piadina!!) e grazie Arisa, sei speciale. Grazie a tutti i miei compagni di avventura, tra di noi c’è una cosa che ci legherà per sempre, oggi come fra mille anni. E infine grazie Maria!! Per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sa, ti voglio veramente bene. Quanto a me, non so cosa mi aspetta ma se saremo insieme non avrò paura di niente... la musica e le canzoni sono la mia vita, e poterla condividere con voi è la cosa più bella che alla vita potevo chiedere. Tanto amore per tutti, per chi mi ha amato e sostenuto dal primo giorno (vi leggo sempre!), ma anche per chi mi ha amato meno! Questo è il nostro inizio”.