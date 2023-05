Orietta Berti tornerebbe volentieri al Grande Fratello Vip. Opinionista nell’ultima edizione insieme a Sonia Bruganelli, la cantante confessa il suo legame al reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma previsa che nessuna chiamata sarebbe ancora arrivata.

“Per ora non ho avuto ancora notizie al riguardo ma se me lo riproponessero le dico: perché no? Ho viaggiato molto in treno, più di novanta viaggi sull’Alta Velocità, e mi sono confrontata con altri viaggiatori, madri di famiglia, nonne. Mi sono resa conto di quanto il programma fosse seguito. Mi hanno dato dei consigli che forse hanno aiutato anche Pier Silvio a dare un po’ più di disciplina ai concorrenti”, ha detto la cantante in un'intervista a Libero Quotidiano. Orietta svela così di avere raccolto lamentele in giro per l’Italia che avrebbero contribuito alla decisione dell’ad di Mediaset di intervenire drasticamente sulle dinamiche del programma.

La Berti non risparmia critiche nei confronti di quei concorrenti che, con i loro comportamenti nella Casa, non avrebbero consentito al programma di approfondire temi importanti, com’era invece inizialmente previsto: “A inizio trasmissione pensavamo di poter approfondire molti temi: dalla depressione, alla solitudine di chi ha perso un proprio caro, dalla prevenzione dell’Hiv al tema delle donne che non possono avere figli. Poi la convivenza nella Casa e i caratteri dei protagonisti hanno preso il sopravvento. È giusto che tutto torni a fondarsi sul rispetto reciproco”.