Per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunto il momento di tornare in Italia. La modella venezuelana, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, era tornata in Spagna per riabbracciare familiari, amici e il suo amatissimo bulldog francese Cocco. Con lei anche l'imprenditore veneto, con il quale ormai sono inseparabili sin dai primi istanti dopo la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo la partecipazione in qualità di opinionista ad una puntata di Terra de Nadie (Supervivientes), versione iberica de L’Isola dei Famosi, durante la quale la modella di origini venezuelana ha presentato al pubblico spagnolo il suo nuovo fidanzato, l’ex vippona, in compagnia di Daniele, Giaele De Donà e Bradford Beck, ha partecipato al Elrow, festival di musica elettronica che si è svolto lo scorso weekend a Madrid.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano in Italia

Ma adesso, come già annunciato dalla stessa Oriana la scorsa settimana, è giunto il momento di rientrare in Italia insieme a Dal Moro. Tra i due la storia d’amore procede a gonfie vele, tanto che la “reina” ha maturato la decisione di trasferirsi momentaneamente nel nostro Paese per continuare a coltivarla. D’altro canto è giunto anche il momento di salutare il suo amato Cocco, che la Marzoli ha deciso di lasciare in Spagna. Ad annunciarlo lei stessa in alcune Instagram stories: “Ce ne andiamo oggi, partiamo oggi, andiamo via”, dice Oriana mentre tiene in braccio Cocco. “Mi mancherà tanto Cocco, però cercherò di tornare tipo ogni quindici giorni… Tornare a Madrid, vedere mia mamma, Cocco, i miei amici… Non ce la faccio…”. Poi ha aggiunto: “Per quelli che mi chiedevano se mi portavo Cocco in Italia, in realtà era la mia idea ma alla fine mi hanno fatto capire che era un po’ difficile, anche perché quando sarò in Italia dovrò muovermi e trasferirmi di continuo, quindi non saprei dove lasciarlo e con chi lasciarlo”.