Adesso è ufficiale: è stata annullata la registrazione della semifinale di Amici di Maria De Filippi. Ad annunciarlo The Pipol attraverso una Instagram stories: “Sarebbero saliti a quattordici i positivi all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi tra allievi e professionisti. Per questo motivo la registrazione della semifinale, che si sarebbe dovuta tenere il 4 maggio, è stata annullata”.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza e Deianira Marzano, i due allievi positivi al covid sarebbero Maddalena e Mattia. Tuttavia, nella giornata di ieri, la madre della ballerina ha affermato di non aver avuto notizie dalla figlia su un presunto contagio. “Ieri mi ha chiamato Maddy”, ha scritto in un messaggio, “non mi ha parlato di covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”.

Il messaggio di Cricca sui social

In un video messaggio diffuso sui social, Giovanni Cricca (l’ultimo eliminato dal Serale) ha affermato di dover rinunciare ad un incontro con i fan perché non in salute. Qualcuno ha ipotizzato che possa essere lui uno degli allievi positivi al Covid. Adesso, a quanto pare, sarebbe salito a quattordici il numero dei contagiati tra allievi e professionisti, e l'annullamento della registrazione sembra confermare le voci che si rincorrono ormai da diversi giorni.

Brutte notizie, dunque, per i tantissimi fan del talent show di Canale 5. A questo punto bisognerà attendere ulteriori comunicazioni da parte della produzione in merito ad i prossimi passi da compiere in vista della finale.