La puntata de L’Isola dei Famosi di ieri, martedì 2 maggio, si è aperta con un clamoroso colpo di scena. Claudia Motta, infatti, si è vista costretta ad abbandonare il reality dopo sole due settimane. La naufraga è scivolata sugli scogli e Alvin, in diretta, ha aggiornato i telespettatori sulle sue condizioni di salute.

“Claudia Motta è stata vittima di una caduta e quindi è stata prontamente allontanata dalla Playa per accertamenti. Ci tengo a rassicurare tutti a casa che erano molto preoccupati, così come lo siamo stati noi e i naufraghi. Claudia sta già meglio, è serena ed è tutto a posto. Solo che il parere dei medici ovviamente è quello di non poterla far rientrare in gioco. Quindi, ufficialmente Claudia non è più una concorrente dell'Isola dei famosi. Le mandiamo un grande abbraccio e un grande bacio da parte mia, di tutto lo staff e dei naufraghi”.

Anche Marco Predolin ha annunciato il suo ritiro. Dopo aver perso al televoto con Helena Prestes, il conduttore era stato mandato all’isola di Sant’Elena per vivere l’esperienza in solitaria. Inizialmente sembrava felice di questa scelta, ma con il passare dei giorni ci ha ripensato. Predolin ha poi accusato un malore e la produzione lo ha subito richiamato per fare degli accertamenti. Fino alla diretta di ieri non si è saputo più nulla, ed è stata Ilary Blasi ad ufficializzare il suo ritiro dal gioco: “Marco Predolin ha dovuto abbandonare l’Isola per motivi di salute”.