Il Covid ha stravolto i piani di Amici. Nonostante i numerosi e rigidi controlli, sarebbero quattordici, tra professionisti e allievi, i contagiati nella scuola più famosa d’Italia. Un focolaio che di fatto ha causato lo slittamento della semifinale (la cui registrazione era in programma il 4 maggio) prevista per sabato 6 maggio.

Ma non solo. Se la situazione relativa ai contagi non dovesse ridimensionarsi, e in virtù dello spostamento della semifinale, anche la finale rischia seriamente di essere rinviata, anche se al momento continua ad essere confermata la data del 14 maggio, ovvero la sera successiva all’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool e che verrà trasmesso su Rai 1.

Per ora, in ogni caso, tutto tace sui canali social del programma. Nelle scorse ore, però, è spuntata una nota ufficiale della Fascino di Maria De Filippi. Contattata da Fanpage, l’azienda ha dichiarato: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”.

A contendersi i posti in palio per la finale di Amici saranno Maddalena Svevi e Angelina Mango, appartenenti al team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Aaron Cenere e Isobel Kinnear del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, e Mattia Zenzola e Wax del gruppo di Raimondo Todaro e Arisa.